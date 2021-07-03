ARNAVUTKÖY'DE DUVARI CERRAHİ MASKEYLE ÖRDÜLER - Son Dakika

Arnavutköy'de maske ile örülü duvar görenleri şaşkına çevirdi. Maskelerini bir duvarın üzerindeki demirliklere koyan onlarca kişi duvarın üstüne adeta maskeden korkuluk ördü. Mahalleli burayı "Pandemi hatıra duvarı" olarak adlandırdı.

Arnavutköy'de ilginç bir hatıra duvarı oluştu. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki okulun yanında bulunan inşaat duvarına yüzlerce maske asıldı. Okuldan çıkan çocuklar ve yoldan geçenler maskelerini duvarın üstündeki demirlik alanlara taktı. Maskelerle örülü duvarı gören mahalleli, burayı 'Pandemi Hatıra Duvarı' olarak adlandırdı.