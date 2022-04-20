ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ PATLAMALAR GECEYİ AYDINLATTI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ PATLAMALAR GECEYİ AYDINLATTI

20.04.2022 08:43
ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ PATLAMALAR GECEYİ AYDINLATTI

ARNAVUTKÖY'de elektrik direğinde peş peşe yaşanan patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu.

ARNAVUTKÖY'de elektrik direğinde peş peşe yaşanan patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlama nedeniyle ortaya çıkan görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

Bolluca Mahallesi'nde bulunan elektrik direğinde, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamalar nedeniyle çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı. Ortaya çıkan görüntüler, elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin müdahalesi ile sona erdi. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

--------------Cep telefonu-Elektrik trafosundaki patlamalar


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Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ PATLAMALAR GECEYİ AYDINLATTI - Son Dakika


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