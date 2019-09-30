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Arnavutköy'de elektrik panosu yangını paniğe yol açtı

54 dakika önce

ARNAVUTKÖY'de, bir binanın elektrik panosundaki yangın nedeniyle etrafı kaplayan duman paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de elektrik panosu yangını paniğe yol açtı, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de, bir binanın elektrik panosundaki yangın nedeniyle etrafı kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Özgülüm Sokak'taki 4 katlı bir binanın panosunda çıktı.

Elektrik panosundan çıkan kıvılcımların ardından alevler yükseldi. Yangını gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Arnavutköy İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken binanın içi bir anda dumanlarla kaplandı. Dairelerinden duman nedeniyle çıkamayan, merdiven ve asansörü kullanamayan vatandaşları itfaiye ekipleri uyararak evlerinin kapılarını açmamalarını söyledi.

Bina içerisinde dolan dumanı, itfaiye ekipleri kompresör ve hortum yardımıyla tahliye etti. Yangın nedeniyle bina içindeki elektrik panosu tamamen yanarken, bina içinde de hasar oluştu.

- İstanbul

Arnavutköy, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
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