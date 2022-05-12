Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR

12.05.2022 21:11

Son dakika gündem haberine göre Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir binanın elektrik aksamında meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bir binanın elektrik aksamında meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bina sakinlerinin patlamalara aldırış etmeden binadan çıktıkları görüldü.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde Akşam saatlerinde bir binanın elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı düşünülen patlamalar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Art arda yaşanan patlamalar sonrası itfaiyeye haber verilirken, binada yaşayan vatandaşların patlamalara aldırış etmeden binayı tahliye ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşanan patlamalarla birlikte çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR
Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR
Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR
Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKTEKİ PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN KAPIDAN ÇIKTILAR - Son Dakika
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