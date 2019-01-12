Arnavutköy'de Eritme Ocağı Bomba Gibi Patladı: 1 Yaralı

Arnavutköy'de eritme ocağı bomba gibi patladı: 1 yaralı Arnavutköy'de Dökümhane'de patlama meydana geldiİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir demir döküm atölyesinde eritme ocağında biriken basınç nedeniyle patlama meydana geldi.

Arnavutköy'de eritme ocağı bomba gibi patladı: 1 yaralı

Arnavutköy'de Dökümhane'de patlama meydana geldi



İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir demir döküm atölyesinde eritme ocağında biriken basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamadan saniyeler önce kendini dışarıya atan 1 işçi atölyenin demir kapısı altında kalarak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken döküm atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bulunan demir döküm imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, demir döküm atölyesinde bulunan eritme ocağında döküm yapılacağı sırada basınç sıkışması oldu. Sıkışma ocağa sıçrayınca atölye bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle atölyenin 2 kanatlı kapısı koparak yola savruldu. Patlamadan saniyeler önce kendini dışarıya atan 1 işçi yola savrulan demir atölye kapısının altında kalarak yaralandı.

Atölyede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Atölye önüne gelen itfaiye ekipleri kapı altında kalan işçiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olası başka patlamaları önüne geçmek için ekipler, atölye içinde inceleme çalışmaları yaptı. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri atölye çevresine güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliğini sağladı. Atölyeye gelen olay yeri inceleme ekipleri dökümhane içerisinde incelemelerde bulundu. Patlama sonucu atölye kullanılamaz hale gelirken, çökme riskinin olduğu öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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