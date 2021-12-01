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Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı - Son Dakika

Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı

01.12.2021 10:22
Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı

Arnavutköy'de eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen davanın ilk duruşmasında susma hakkını kullandı.

Arnavutköy'de eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen davanın ilk duruşmasında susma hakkını kullandı.

İstanbul Arnavutköy'de eşi Elif Yılmaz'ı (30) ormanlık alanda öldürüp, daha sonra bir apartmana gelerek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı (32) aynı silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Ersin Yılmaz (29), iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapsi istenen davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin Yılmaz, müşteki Büşra Erdoğan, maktul Elif Yılmaz'ın müşteki ailesi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma sırasında maktulün müşteki babası Melek Yılmaz, ağlayarak duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı.

Sanık susma hakkını kullandı

Duruşmada savunmasını istenen tutuklu sanık Ersin Yılmaz, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Sanık avukatı ise bir diyeceklerinin olmadığını söyleyerek ek savunma yapmak üzere süre talep etti.

Sanık postacı kimliğine büründü

Maktul Emre Erdoğan'ın müşteki eşi Büşra Erdoğan beyanında, "Eşimle ölen Elif Yılmaz arasında herhangi bir yakınlık olduğuna ilişkin bir şey duymadım. Bunların hepsi iftiradan ibarettir, yalandır. Olay günü binadaki tüm dairelerin zillerinin çalındığını fark ettim. Kameradan baktığımda kimse olmadığını gördüm. Kim o dedim, ses veren de olmadı. Bu nedenle kapıyı açmak girişiminde bulunmadım. Çocuklarıma yemek hazırlamaya başladım. Biraz sonra yeniden ziller çalmaya başladı. Anladığım kadarıyla komşulardan biri dış kapıyı açmış. Bizim kapıya birinin gelip zili çaldığını fark ettim. Mercekten baktığımda kimseyi göremedim. Dışarıdaki kişi PTT'den geldim dedi. Bu nedenle kapıyı açtım. Elinde 100 TL banknot vardı. 'Emre evde mi' diye sordu. Ben gelen bu kişiyi eşimin arkadaşı zannettiğim için hatta elinde para bulunması sebebiyle borç almaya gelmiş bir şahıs olabilir düşüncesiyle eşimi çağırdım. O esnada dış kapı kapanmıştı" dedi.

"Hiçbir şey söylemeden eşime ateş etti"

Müşteki Büşra Erdoğan beyanının devamında, "Dışarıdan çok şiddetli şekilde kapıya vurmaya başladı. Ben eşime niyetini anlayalım diyerek arkamda durmasını istedim. Tam kapıyı açmaya elimi attığım sırada dış kapı kolay açıldığından sanığın da etkisiyle kapı açıldı. Sanık hiçbir şey söylemeden eşime ateş etti. 'Eşimi vurdum, bunu da vurdum. 5 yıldır ilişkileri varmış' dedi. Ben eşimle severek evlenmiştim. Sanığın ölen eşiyle irtibatı bulunduğuna dair iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Sanığın eşimi öldürmesi sebebiyle kaçmasın diye kollarından tutmak istedim. Bana silah doğrultup 'seni de vururum' diyerek itekleyip kaçıp gitti. Olayları gerçekleştiren kişi huzurdaki sanık Ersin Yılmaz'dır" ifadelerini kullandı.

Maktul Elif Yılmaz'ın müşteki ailesi ise tutuklu sanık Ersin Yılmaz'dan şikayetçi olduklarını söyleyerek eksik hususların giderilmesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, sanık Ersin Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Elif Yılmaz'ın bıraktığı yerden mücadelesini sürdürüyoruz"

Davaya ilişkin yazılı açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Elif Yılmaz boşanmak istediği ve şikayetçi olduğu erkek tarafından katledildi. Yaşasaydı öldürüldüğü gün 30 yaşına basacak olan bu genç kadının, hayata katacakları ve hayattan almayı hak ettikleri vardı. Fail olayın ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık olarak Ersin Yılmaz'ın yargılandığı dosyada, iddianame kapsamında savcılık Türk Ceza Yasasının 82.maddesi uyarınca, tasarlayarak eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını istendi. Sanığın en ağır cezaya hükmedileceği fikrindeyiz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak Elif Yılmaz'ın bıraktığı yerden mücadelesini sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Yılmaz'ın kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde, eşi Elif Yılmaz ve Emre Erdoğan'ı öldürmek suçlamalarında susma hakkını kullandığını belirtmesi dolayısıyla savunmasının alınamadığı aktarıldı. İddianamede, Yılmaz'ın telefonunda iki adet video bulunduğu, bu video kayıtlarında maktul Elif Yılmaz'a şüpheli Ersin Yılmaz'ın diğer maktul Emre Erdoğan ile kendisini aldatıp aldatmadığına ve Emre Erdoğan ile ilişkisi olup olmadığına dair sorular sorduğunu, maktulün onaylaması ve korktuğunu söylemesi sebebiyle, ilişkilerini kendisine ve ağabeylerine neden söylemediğini sorduğu, maktulün korkmuş vaziyette iki dizi üstünde şüphelinin sorularına cevap verdiği görüntülerin bulunduğu belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin Elif Yılmaz' karşı 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla, Emre Erdoğan'a karşı ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapsi talep edildi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Emre Erdoğan, Ersin Yılmaz, Elif Yılmaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı - Son Dakika
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