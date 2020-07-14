ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YİNE ORTAYA ÇIKIP BİR KİŞİYİ VURDU...
ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YİNE ORTAYA ÇIKIP BİR KİŞİYİ VURDU İstanbul DHA Arnavutköy'de bir kişi, çalıştırdığı iş yerinde silahla vurularak yaralandı.
ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YİNE ORTAYA ÇIKIP BİR KİŞİYİ VURDU
İstanbul DHA
Arnavutköy'de bir kişi, çalıştırdığı iş yerinde silahla vurularak yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yapılan araştırmada saldırganın 6 ay önce eşi ve arkadaşını Arnavutköy'de ormanlık alanda silahla öldürdükten sonra kayıplara karışan İ.K olduğu tespit edildi.
Olay, bugün 15.30'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi Beyder Sokakta gerçekleşti. Muhittin Çiçek iş yerinde çalıştığı sırada silahla vurularak yaralandı. Her iki bacağına isabet eden mermilerle yaralanan Muhittin Çiçek'in yardımına, iş yerindeki arkadaşları koştu. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Muhittin Çiçek'i Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından yapılan araştırmada saldırganın, yaklaşık 6 ay önce eşi A.Y. ile çocukluk arkadaşı Murat O.'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan İ.Y. olduğu tespit edildi. Polis, İ.Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:59 Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YİNE ORTAYA ÇIKIP BİR KİŞİYİ VURDU... - Son Dakika
Son Dakika 10:31 Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı 10:23 Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler 10:16 Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti 10:11 Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı 10:06 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi 09:59 Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi 09:58 Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 09:50 Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? 09:30 Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak 09:29 Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti 09:13 Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti 09:09 Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi 08:38 Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu 08:34 Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 07:41 Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü