ARNAVUTKÖY'DE EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; SALDIRGANLAR YAKALANDI

ARNAVUTKÖY'de Mehmet Basatemur'un evinin önünde eşi ve çocuğunun da içinde olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin ihtikam almak için saldırı düzenlediği öne sürülürken cinayet öncesi otomobille sokağa geldikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda, Mehmet Basatemur eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle, evinin olduğu sokağa geldiği sırada pompalı silahla saldırıya uğradı. Saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Basatemur ve çocuğu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Basatemur, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Doğan A.(22), Muhammad Ali G.(20), Oğulcan K.(23) ve Mustafa D.(22) olduğu belirlendi. Mustafa D.'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi. Ekipler şüphelileri yakalamak geçen Salı günü Arnavutköy ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerden Doğan A., Muhammed Ali G. ve Oğulcan K. Arnavutköy'de, Mustafa D. ise Diyarbakır'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin, Mehmet Basetemur'u daha önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen Doğan A.'nın ağabeyi Tahir A.'nın cinayetinden sorumlu tuttukları için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden Doğan A.'nın 13, Mustafa D.'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edildi.