Arnavutköy'de eşini ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası - Son Dakika

Arnavutköy'de eşini ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası

17.05.2021 16:01
Arnavutköy'de eşini ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası, System.String[]

Arnavutköy'de eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olğun'u ormanlık alanda öldüren İbrahim Yünkutay, 38 yıl hapse mahkum edildi.

Arnavutköy'de eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olğun'u ormanlık alanda öldüren İbrahim Yünkutay, 38 yıl hapse mahkum edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Öldürülen Aynur Yünkutay'ın anne-babası ile Murat Olğun'un babasının da hazır bulunduğu duruşmada müşteki avukatı Serhat Toğuç, "İddianamedeki 'haksız tahrik' ibaresine katılmıyoruz. Maktuller arasında bir ilişki yoktu. Böyle bir şey olmuş olsa, maktul Murat Olğun'da da silah vardı, o da silahını kullanırdı. Aynur Yünkutay'ın yaşadığı sosyokültürel ortamda da böyle bir şey mümkün değildir. Sanık, maktuüler arasında bir ilişki olduğundan emin olmadan eylemi gerçekleştirmiştir. Kaldı ki dosyada ilişkileri olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Anne babalar da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"MÜVEKKİLİM KENDİLERİNE AÇIKLAMA ŞANSI VERDİ"

Sanık Yünkutay'ın avukatı ise, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Müvekkilim, eşi ile arkadaşı arasındaki olayı öğrendikten dört gün sonra bu olayı gerçekleştirdi. Dört gün bekledi. Müvekkil kendilerine açıklama şansı da verdi. Müvekkil öldürme kastıyla hareket etseydi yanında tanık götürmezdi. Maktulleri de tek tek götürürdü. Müvekkil oraya onları yüzleştirmek için götürmüştür. Maktul Murat, olay yerine giderken yanında silah alarak gitmiştir. Müvekkil, Murat'ın ayaklarına nişan aldığında Aynur, kendisini önüne atmıştır. Bu da tahriktir. Ağır tahrik müvekkilin anlatımıyla da sabittir. Müvekkilin yargılanmasının tutuksuz devam etmesini talep ediyoruz. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"Son savunması sorulan tutuklu sanık İbrahim Yünkutay ise, "Benim psikolojik sorunlarımdan dolayı hastaneye sevk edeceğim söylenmişti. Eşimin ilişkisini annesi de biliyordu. Hatta annesi de tepki göstermişti. Psikolojim bozuktur. Bundan dolayı hastaneye sevk edilmeyi ve oradan çıkacak rapora göre karar verilmesini talep ediyorum. Namusumuz için yaşıyoruz. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

38 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİMahkeme heyeti, İbrahim Yünkutay'ı eşi Aynur Yünkutay'a yönelik 'Kasten öldürme' suçundan 20 yıl, Murat Olğun'a yönelik ise 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEİstanbul Arnavutköy'de 3 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olayda tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, 10 yıldır evli olduğu eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olğun'u  ilişkileri olduğu gerekçesiyle ormanlık alana götürerek, tabancayla öldürmüdü. Cinayetten 7 ay sonra yakalanan Yünkutay, 20 Ağustos 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede,İbrahim Yünkutay'ın "Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmek" ve "Haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsi talep edidi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de eşini ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası - Son Dakika


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