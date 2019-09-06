Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Arnavutköy'de 2018 yılında eşi Nurşen Elgün'ü ve iki yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehdin Elgün, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Mehdin Elgün getirildi. Müşteki olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı, Elgün'ün eşini ve kızını öldürdüğü sırada uyuşturucunun etkisinde olduğunu söyleyerek, cezanın alt sınırdan olmasını ve cezada indirim uygulanmasını talep etti.

"PİŞMANIM, SAKİNLEŞTİRİCİ DİYE UYUŞTURUCU HAP VERİLDİ"

Sanık Mehdin Elgün ise savunmasında, "Ben yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Ben deli değilim. 2011 yılında esrar kullanmaktan dolayı tedavi olmuştum, tedavi sürecinde olumlu tavrım nedeniyle hakkımda teşekkür belgesi düzenlenmişti. O tarihten sonra uyuşturucu kullanmadım. Hele hap hiç kullanmadım. Söz konusu eylemi bana sakinleştirici diye verilen uyuşturucu hapın bende meydana getirmiş olduğu etki sonucu gerçekleştirildiği kanaatindeyim. Eşimle aramızda bir sorun bulunmamaktaydı. Sorun olsa bile çocuğuma karşı böyle bir eylemi gerçekleştirmem için bir neden söz konusu değildir. Bu eylemin gerçekleşmiş olması benim için yeterli bir cezadır zaten, dolayısıyla mahkemenin vereceği karara razıyım" dedi.

Mehdin Elgün, " Bana hapları veren kişi hakkında neden işlem yapılmadığına anlam veremiyorum. " diyerek savunmasını bitirdi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Mehdin Elgün'e "Kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

İDDİANAME

İddianamede, Arnavutköy'de 20 Haziran 2018'de eşi Nurşen Elgün'ü ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Mehdin Elgün hakkında "Eşi kasten öldürme " ve "Altsoydan akrabayı kasten öldürme " suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Olay günü, sanık Mehdi Elgün'ün önce kendisini bıçakla kalbi üzerinden yaralamaya çalıştığı ardından permatik ve şiş ile kendisine zarar vermiş olduğu iddianamede yer alıyordu. Uyumakta olan eşi ve kızını elleriyle boğazlarından sıkarak öldürüp ambulans çağırdığı ifade ediliyordu.

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