Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ÇATISINDA YANGIN

15.04.2022 12:26

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'de elektrik malzemeleri üreten fabrikaya ait deponun çatısında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de elektrik malzemeleri üreten fabrikaya ait deponun çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatıda hasar oluştu.

Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde elektrik malzemeleri üreten fabrikaya ait deponun çatısında saat 11.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, birkaç kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ÇATISINDA YANGIN
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ÇATISINDA YANGIN
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ÇATISINDA YANGIN
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ÇATISINDA YANGIN

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Kaynak: DHA

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