Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Arnavutköy'de Fabrika Yangını

1 saat önce

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: AA

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