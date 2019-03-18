Arnavutköy'de Fabrika Yangını
1 saat önce
Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Arnavutköy
'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar
Mahallesi Şimşir Sokağı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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