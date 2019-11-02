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Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de fabrika yangını

6 saat önce

Arnavutköy'de fabrika yangınıİSTANBUL - Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı.

Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Arnavutköy'de fabrika yangını

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:08 Kaynak: İHA
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