ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Hadımköy Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Alparslan Caddesi'ndeki kumaş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İpliklerin olduğu depo kısmındaki yangın kısa sürede fabrikanın içini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

Yangının çıktığı fabrika

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

Fabrikadan çıkan dumanlar

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Hadımköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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