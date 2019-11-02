Arnavutköy'de fabrika yangını kontrol altına alındı
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İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:08 Kaynak: DHA
Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fabrikada sandalye imalatı yapılan 3. katta başladığı öğrenildi. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski nedeniyle panik yaşandı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
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