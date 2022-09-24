ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; İŞÇİLER MAHSUR KALDI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; İŞÇİLER MAHSUR KALDI

24.09.2022 21:02

ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; İŞÇİLER MAHSUR KALDI (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - toplu)Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; İŞÇİLER MAHSUR KALDI (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - toplu)

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle işçiler çatıda mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıktı. Fabrikanın bodrum katında başlayan yangında içeriye yoğun duman kapladı. Çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Çatıda mahsur kalanlar kurtarılırken söndürme çalışmaları ise sürüyor

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Bodrum, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA YANGIN; İŞÇİLER MAHSUR KALDI - Son Dakika

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