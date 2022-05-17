Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

17.05.2022 15:42

Son dakika gündem haberi... ARNAVUTKÖY'deki fabrikada çıkan yangın 7 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.

ARNAVUTKÖY'deki fabrikada çıkan yangın 7 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Arnavutköy Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan plastik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yandaki 3 fabrikaya daha sıçradı. İstanbul'un farklı ilçelerinden de sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri alevlere dört koldan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 7 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle 4 fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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