Arnavutköy'de fabrikayı yağmur suyu bastı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağmur başladı. Yağmurun etkili olduğu Arnavutköy'de bir fabrikayı yağmur suları bastı. Fabrikada itfaiye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yağmurun etkili olduğu Arnavutköy'de bir fabrikayı şiddetli yağmurun suları bastı. Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan fabrikada itfaiye ekiplerinin yağmur suyunu tahliye çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL