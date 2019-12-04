Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1) - Son Dakika

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü alev alev yandı.

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1), System.String[]

ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü alev alev yandı.

Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.


Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü
Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:02:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]