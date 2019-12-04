Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)

Arnavutköy 'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

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Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu