Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü yolcu minibüsü alev alev yandı
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Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü yolcu minibüsü alev alev yandı

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü alev alev yandı.

Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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