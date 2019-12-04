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Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)
7 saat önce
ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü alev alev yandı.
Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
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