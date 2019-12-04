Son Dakika Haberleri: ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

7 saat önce

ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI, System.String[]

" 'YANGIN VAR' DEDİK KİMSE İNMEDİ"

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA -  ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'ndeki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Topkapı - Arnavutköy hattında çalışan Yunus Emre Aslan yönetimindeki yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında minibüs alevler arasında kaldı.  Yangın tüpü yetersiz kalınca olay yerine itfaiye çağrıldı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken ölen yada yaralanan olmadı.

Minibüsteki yolculardan biri o anları anlattı. Minibüsün tıklım tıklım olduğunu belirten Yusuf Tercanlı, "Biraz ilerledikten sonra bir anda yangın çıktı. 'Yangın var' dedik kimse inmedi. Kaptan yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İtfaiye geldi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Tercanlı ile röp.

-Detaylar


Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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