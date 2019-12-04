Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü; yolcu minibüsü alev alev yandı
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Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü; yolcu minibüsü alev alev yandı

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'ndeki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Topkapı - Arnavutköy hattında çalışan Yunus Emre Aslan yönetimindeki yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında minibüs alevler arasında kaldı. Yangın tüpü yetersiz kalınca olay yerine itfaiye çağrıldı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken ölen yada yaralanan olmadı.

Minibüsteki yolculardan biri o anları anlattı. Minibüsün tıklım tıklım olduğunu belirten Yusuf Tercanlı, "Biraz ilerledikten sonra bir anda yangın çıktı. 'Yangın var' dedik kimse inmedi. Kaptan yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İtfaiye geldi" dedi.

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü; yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
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