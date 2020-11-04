Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı

04.11.2020 14:57

Arnavutköy'de tır ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de tır ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan kişileri kurtarmak için adeta seferber oldu.

Kaza, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 11.30 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 DFZ 633 plakalı tıra kırmızı ışıkta beklediği sırada Hamdi Bayram kontrolündeki 34 BYS 04 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonet içerisinde bulunan sürücü ve 2 kişi sıkıştı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapılırken, kazanın bulunduğu noktaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yaralıları çıkarmak için adeta seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan yaralılar ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı

Arnavutköy, Kamyonet, Kaza, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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