Üye Girişi
Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı

08.11.2021 09:03

Son dakika 3. sayfa haberi... Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öndeki araca arkadan çarptı Arnavutköy'de gece saatlerinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, başka bir araca arkadan çarptı.

Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, öndeki araca arkadan çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 si çocuk 4 kişilik aile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saat 23.30 sularında Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Arnavutköy yönünde ilerleyen 34 PHD 24 plakalı otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca 34 LN 664 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2'si çocuk olan 4 kişilik aile yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili incelemelerde bulunurken yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı
Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı

Sultangazi, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

08:33 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Tatlıses'ten yanıt! MHP'den Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa etmelidir 08:23 MHP'den Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa etmelidir Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor 07:57 Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü 07:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı 23:25 EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi 21:48 Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Otomobil sektöründe çip krizinden sonra yeni bir kriz daha! 21:23 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra yeni bir kriz daha!

Son Dakika Haberleri
09:03 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renleriyle büyüledi
08:51 İstanbul trafiğini sis vurdu! Trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı
08:29 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
08:22 MHP'den Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa etmelidir
08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
07:57 Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor
07:50 Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü
07:39 Rıdvan Dilmen: Altay 4 ay oynamayacak
07:37 Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:45
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti         
08:22
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
07:30
Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor         
23:18
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma         
22:23
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular!         
20:31
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 09:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Arnavutköy'de feci kaza: 4 kişilik aile yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement