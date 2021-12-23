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Arnavutköy'de feci kaza kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de feci kaza kamerada

23.12.2021 13:51

Arnavutköy'de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçesine girdi.

Arnavutköy'de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçesine girdi. Yaşanan kaza anı kameralar yansıdı.

Kaza Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonrası kayganlaşan ıslak caddede seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla kaldırıma çıkan otomobil, daha sonra cadde üzerinde bulunan özel bir lisenin bahçesine girdi. Kaza anında öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin olmayışıyla ihtimal bir faciadan dönüldü. Öte yandan yaşanan feci kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

(Batuhan Toprak-İHA)

Arnavutköy'de feci kaza kamerada
Arnavutköy'de feci kaza kamerada

Otomobil, Kaza, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de feci kaza kamerada - Son Dakika


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