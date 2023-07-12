Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti! O anlar güvenlik kamerasında

mesut yuksel:

Bir tarafta yol üstünde yalnız başına bırakılmış 5 yaşında bir çocuk, öbür tarafta önüne bile bakmayan bir sürücü. Bunun adı kader değil, ihmal, cehalet, sorumsuzluk ve eğitimsizliktir. İnşallah ufaklık kurtulur.