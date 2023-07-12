Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti! O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti! O anlar güvenlik kamerasında

12.07.2023 10:34

Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İbrahim Dağ'ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kaza sonrasında ağır yaralanan İbrahim Dağ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FECİ OLAY KAMERADA

5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sokağa dönen aracın yol ortasındaki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • mesut yuksel: Bir tarafta yol üstünde yalnız başına bırakılmış 5 yaşında bir çocuk, öbür tarafta önüne bile bakmayan bir sürücü. Bunun adı kader değil, ihmal, cehalet, sorumsuzluk ve eğitimsizliktir. İnşallah ufaklık kurtulur. Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
  • XYZ: HADİ GEÇTİN, HİÇ Mİ NE OLDU DİYE DURUP BAKMIYORSUN? YANINA GELEN KADIN SÜRÜCÜ MÜ, BAŞKASI MI ANLAMADIK TABİ. Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Arnavutköy Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti! O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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