Küçük çocuğu fark etmedi, araba ile üzerinden geçti! O anlar güvenlik kamerasında

Arnavutköy'de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Kaza, 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İbrahim Dağ'ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kaza sonrasında ağır yaralanan İbrahim Dağ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sokağa dönen aracın yol ortasındaki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçtiği görüldü.
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