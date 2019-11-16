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Arnavutköy'de feci ölüm

6 saat önce

Arnavutköy'de cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan bir adamın üstüne virajı alamayan bir tır devrildi.

Arnavutköy'de feci ölüm, System.String[]

Arnavutköy'de cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan bir adamın üstüne virajı alamayan bir tır devrildi. Bisikletli adam olay yerinde hayatını kaybederken hafif yaralı tır sürücüsü, gözaltına alındı.


Olay, Hadımköy Mahallesi Abdülezel Caddesi üzerinde saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerlediği sırada virajı alamayan 47 PF 937 plakalı iplik bobinleri yüklü tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırın altında kalan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, bisikletlinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Hadımköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:32 Kaynak: İHA
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