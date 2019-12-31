ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI - Son Dakika

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ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de bir evin bahçe duvarı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de bir evin bahçe duvarı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları ise yola ve kaldırıma saçıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
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