ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir evin bahçe duvarı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

ARNAVUTKÖY'DE FIRTINA EVİN BAHÇE DUVARINI YIKTI, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de bir evin bahçe duvarı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları ise yola ve kaldırıma saçıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri


Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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