Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Son Dakika

Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi

6 saat önce

Arnavutköy'de etkili olan fırtınada bir evin çatısı kaldırımdaki aracın üzerine uçtu.

Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi, System.String[]

Arnavutköy'de etkili olan fırtınada bir evin çatısı kaldırımdaki aracın üzerine uçtu. Şiddetli rüzgarda hastanenin acil tabelası da devrildi.

İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle 'turuncu alarm' verildi. İstanbul'un birçok noktasında etkisini gösteren fırtına nedeniyle ağaçlar devrilerek, çatılar uçtu. Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayıp uçtu. Karşı binaya çarpan çatı, ardından binanın önündeki aracın üzerine düştü. Arabada ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Çatıdan kopan parçanın hurdaya çevirdiği arabanın sahibi Mustafa Pulgu, "Rüzgarda karşı çatıdan önce bizim binaya, binadan da aracın üzerine uçmuş çatı. Kopan parça bayağı büyük. Hem buraya, hem yan tarafa hem de arka tarafa gitmiş kopan parçalar. Yarısı da çatıda kalmış. Arabada hasar var. Tavanı çökmüş. Rüzgar oldukça şiddetliydi, böyle bir şey oldu" dedi.

Şiddetli rüzgar Arnavutköy Devlet Hastanesi önünde bulunan "Acil" tabelasını da devirdi. Hastane personeli devrilen tabelanın vatandaşların üzerine düşmemesi için önlem aldı. İtfaiye ekipleri tabelayı sökerek kazaya sebebiyet vermesini engelledi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Son Dakika Haberleri
00:22 Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
00:22 Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
00:20 Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi - Son Dakika
00:12 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
00:05 AK Parti'de istifa - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:27:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]