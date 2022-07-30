Elindeki bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis engelledi - Son Dakika
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Elindeki bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis engelledi

30.07.2022 14:06
Elindeki bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis engelledi

Arnavutköy'de gece saatlerinde elindeki bıçakla sokak sokak gezerek kendisine zarar vermek isteyen genç, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde elindeki bıçakla sokak sokak gezerek kendisine zarar vermek isteyen genç, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eline bıçak alan genç, sokak sokak gezerken bir yandan da kendine zarar vermek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı genç, dakikalar süren çabanın ardından ikna edilerek elindeki bıçak alındı. Genç hastanede sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elindeki bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elindeki bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis engelledi - Son Dakika
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