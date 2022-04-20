Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi

20.04.2022 09:40
Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşan gecekondu alev alev yandı.

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşan gecekondu alev alev yandı. Evinin yandığını gören gecekondunun sahibi ise sinir krizi geçirdi.

Yangın, dün akşam 19.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki bir gecekondu da çıktı. İddiaya göre, evin elektrik aksanından kaynaklı çıkan kıvılcım kısa sürede gecekonduyu etkisi altına aldı. Evinin yandığını gören gecekondu sahibi sinir krizi geçirdi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

"İtfaiye iki dakika daha gelmese bizim de evimiz yanıyordu"

Çıkan yangın sonucunda evleri yanma tehlikesi geçiren mahalle sakinleri, "Bu elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıkmış sanırım bizim evimiz de hemen yan tarafta itfaiye iki bilemedin üç dakika daha geç kalsa bizim de evlerimiz yanacaktı" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi
Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi
Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi
Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de gecekondu yangını, ev sahibi sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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