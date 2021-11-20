Arnavutköy'de gerçeği aratmayan tatbikat nefes kesti - Son Dakika

ARNAVUTKÖY Belediyesi'nin olası bir afet durumunda yapılması gerekenler ile ilgili ilçede yaşayanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için kurduğu Afet Eğitim Merkezi (AFEM)'in açılışında gerçekleşen tatbikat nefesleri kesti. Bir kulede yaralı vatandaşın halatlarla indirildiği, göçük altında kalan kişinin arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Uygulamalı kurtarma çalışmaları, olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiği ile ilgili eğitimlerin verileceği Afet Eğitim Merkezi'nin açılışına Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar, AFAD İl Başkanı Gökhan Yılmaz, Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinde görevli personeller, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Arnavutköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde kurulan Afet Eğitim Merkezi'nin açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün ilçemiz için son derece önemli olan Afet Eğitim Merkezimizin açılışın yaptık. Toplumsal bütün katmanlara yayacak şekilde gerek öğrenciler, gerek dernek vakıflar gerek siyasi partilerin tamamını kapsayacak şekilde olan Afet Eğitim Merkezimizin açılışını bugün yaptık hayırlı uğurlu olsun. Az önce bütün startları vermiş bulunduk ve yapılan çalışmaların ne kadar gerekli ve nitelikli olduğunu gördük. Merkezimizin kapalı alanında eğitim çalışmaları yapılırken açık alanda ise fiili eğitim çalışmaları yapılabiliyor. İlçemiz halkına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz afetten önce ve sonrasında neler yapılabileceği ise burada tatbikatlı şekilde gösterilmeye devam edecek. Bizim daha önceden Arnavutköy Belediyesi bünyesinde kurmuş olduğumuz arama kurtarma ekibimiz ise Elazığ'da, Kartal'da son zamanlarda Sinop ve Kastamonu'da faaliyet göstermişlerdi. İlçemizde gönüllü olarak hizmet veren diğer ekipler ile birlikte koordineli şekilde bu faaliyetleri göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İçerisinde çok amaçlı sınıf, afet farkındalık sınıfı, 112 acil arama modülü, fay hattı modülü, bina salınım modülü, afet bilgi kiosku, yangın istasyonu, kuyudan kurtarma istasyonu, tırmanma kulesi, enkaz istasyonu gibi eğitim alanları bulunan merkezde onlarca öğrenci ve vatandaş aynı anda eğitim görüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında açılış programında yapılan uygulamalı tatbikat ise adeta nefesleri kesti.