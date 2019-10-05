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Arnavutköy'de göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı, çok sayıda göçmen yaralandı- Kaza sonrası tır...

26 dakika önce

Arnavutköy'de göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı, çok sayıda göçmen yaralandı Kaza sonrası tır şoförü, dorseyi kaldırarak göçmenleri savurup olay yerinden kaçtıİSTANBUL - Arnavutköy'de göçmenleri taşıyan bir tır yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Arnavutköy'de göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı, çok sayıda göçmen yaralandı

Kaza sonrası tır şoförü, dorseyi kaldırarak göçmenleri savurup olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Arnavutköy'de göçmenleri taşıyan bir tır yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, çok sayıda göçmen yaralandı.

Kaza, saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içinde yaklaşık 50 göçmenin bulunduğu tır, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada panikleyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savurdu. Kimliği öğrenilemeyen tır şoförü dorseyi bırakarak olay yerinden kaçarken, çok sayıda göçmen ise yaralı bir olarak bir petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dorsenin bulunduğu yerde ve petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çok sayıda göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı, çok sayıda göçmen yaralandı- Kaza sonrası tır...

Arnavutköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:38 Kaynak: İHA
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