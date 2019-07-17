ARNAVUTKÖY'DE GÖL KENARINDA ÇAMURA SAPLANAN MANDAYI İTFAİYE KURTARDI

"TAŞ ATTIK ANCAK HAREKET EDECEK HALİ KALMAMIŞTI"
İş çıkışı ailesi ile birlikte piknik yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Serdar Demir, "Biz göl kenarında yürürken fark ettik mandayı. Hareketsiz olduğunu görünce seslendik, taş attık ancak hareket edecek hali kalmamıştı. Biz de önce belediyeyi sonra da itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar da hayvanın başında bekledik. Allah razı olsun itfaiyemiz mandayı sağ salim bir şekilde kurtardı." dedi.
"GÖLDE BATIP BOĞULDUĞUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTIK"
Uzun uğraşlar sonucu ayağa güçlükle kalkan mandanın sahibi ise olay yerine geldiğinde itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Mandasının iki gündür kayıp olduğunu söyleyen vatandaş, "Artık umudumuzu kesmiştik. Muhtemelen gölde batıp boğulduğunu ya da hayvan hırsızları tarafından çalındığını düşünmeye başlamıştık. İtfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çamura saplanan mandayı çekmeleri
-Mandanın su kenarına çıkarılması
-Ekiplerin mandanın üstündeki çamura su püskürtmeleri
-İtfaiye ekiplerinin mandaya ot vermeleri
-Mandanın ayağa kalkması
-Mandadan detay görüntüler
-Mandanın çamura saplandığını görüp ihbar eden Serdar Demir'le röportaj
-Manda sahibi ile röportaj
-Genel ve detaylar