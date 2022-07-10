Meteoroloji ve AFAD 'ın uyarılarının ardından İstanbul 'un birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy'de de zaman zaman etkili olan yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi'ni göle çevirdi. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, yaşananlar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy'de göle dönen yolda sürücülerin zor anları - Son Dakika

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