Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı

02.06.2022 10:20

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda göle düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda göle düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İmrahor Mahallesi'nde ormanlık alanda keşif yapan orman mühendisi Halit Önol'un kullandığı 61 LE 114 plakalı cip göle düştü.

Hafif yaralanan Önol, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek göl kenarına ulaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından, göle batan cipin kurtarılması için çalışmaların başlayacağı öğrenildi.

Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı
Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı
Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı
Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı

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Kaynak: AA

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