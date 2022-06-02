Arnavutköy'de gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı

02.06.2022 21:59
Arnavutköy'de gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İmrahor Mahallesi'nde ormanlık alanda keşif yapan orman mühendisi Halit Önol'un kullandığı 61 LE 114 plakalı cip gölete düştü.

Hafif yaralanan Önol, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek gölet kenarına ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Önol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cip, göletten vinç yardımıyla çıkarıldı.

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİYLE GÖLETE DÜŞTÜ Keşif için dolaşan mühendis, ciple gölete uçtu Keşif için dolaşan mühendis, ciple gölete uçtu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 22:03:33. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement