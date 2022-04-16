Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

16.04.2022 20:57

ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. İftar saatine kısa bir süre kala meydana gelen kazanın ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza,  saat 18.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın ardından kamyonet yan yatarak devrilirken, kamyonetin sürücüsü Harun Gürbuğa hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın olduğu caddede güvenlik önlemleri alırken, yaralı Harun Harun Gürbuğa ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda, Arnavutköy istikametine uzun araç kuyruğu oluştu.


Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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