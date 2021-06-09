İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Hafriyat kamyonlarını tek tek durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti. Araç muayenesi, branda, tonaj kontrolü yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.
Görüntü dökümü:------------------------Kamyonların durdurulması-Ekiplerin şoförleri sorgulaması
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARI DENETLENDİ - Son Dakika