Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim - Son Dakika
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

14.09.2022 12:26
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

ARNAVUTKÖY'de polis ve zabıta ekipleri, hafriyat kamyonlarını denetledi.

ARNAVUTKÖY'de polis ve zabıta ekipleri, hafriyat kamyonlarını denetledi. Denetimlerde usulsüz taşıma, kaçak döküm yapan ve hafriyat kamyonlarında uygulanan yönetmeliklere uymayan kamyon sürücülerine ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy Bölge Trafik Polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri kaçak hafriyat taşıyan ve döküm yapan kamyonlara yönelik denetim yaptı. Birçok farklı noktada gerçekleşen denetimlerde usulsüz taşıma, döküm yapan ve araçları usule uygun olmayan kamyon sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy, Hadımköy'de sabah saatlerinde başlayan denetimlerde kaçak yollarla arazilere hafriyat dökümü yapılan noktalar polis ekipleri tarafından tespit edildi. Trafik kontrol noktalarında usulsüz hafriyat taşıyan ve hafriyat kamyonlarında uygulanan yönetmeliklere uymayan kamyon sürücülerine ceza uygulandı.Polis ekipleri Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü yapılan arazileri de belirledi. Belirlenen noktalarda yol giriş çıkışlarında güvenlik kameraları, beton barikatlar ve hendekler ile önlemler alındı. Sivil trafik ekipleri de bölgelerin kontrolünü sağlamak için arazilere yakın konumlarda 24 saat boyunca gözlem yapıyor. İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün 2022 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde toplamda 35 bin 510 lira ceza uygulandı. Kamyonlara yönelik denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Arnavutköy Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim - Son Dakika

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