Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy Bölge Trafik Polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri kaçak hafriyat taşıyan ve döküm yapan kamyonlara yönelik denetim yaptı. Birçok farklı noktada gerçekleşen denetimlerde usulsüz taşıma, döküm yapan ve araçları usule uygun olmayan kamyon sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Arnavutköy Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim - Son Dakika

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