Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de, jandarma ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde, trafikten men edilmiş araç ile yola çıkan ehliyetsiz Suriye uyruklu kişi ve araç sahibine ceza kesildi.

Arnavutköy'de, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, hafriyat kamyonlarına yönelik drone destekli denetim yaptı. Denetimde, hafriyat kamyonları durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Jandarma ekipleri, araçların muayenesini ve kasalarında branda olup olmadığını kontrol ederken, uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarını da denetledi.

EHLİYETİ OLMADAN TRAFİKTEN MEN ARACI KULLANAN SURİYELİ UYRUKLU KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından denetim noktasında durdurulan Suriye uyruklu Ahmet Muhammet isimli sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca kullandığı aracın daha önce trafikten men edilmiş olduğunun anlaşılması üzerine Suriye uyruklu sürücüye 2 bin 698 lira, araç sahibine ise toplam 4 bin 37 lira para cezası kesildi.

SRC BELGESİ OLMAYAN 74 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE CEZADenetim kapsamında, evrakları kontrol edilen bir sürücünün SRC belgesinin olmadığı görüldü. 18 ile 66 yaş sınırı bulunan SRC belgesini alma hakkı bulunmadığı tespit edilen 74 yaşındaki sürücüye 468 lira, araç sahibine ise bin 181 lira ceza kesildi. Aracının muayenesini yaptırmayan iki sürücüye de toplam 628 lira ceza kesildi.

"KURALLARA UYMAYANLAR YÜZÜNDEN HEPİMİZ SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Denetimde durdurulan sürücü İbrahim Ünaslan, "Tonajı yüksek olan, evrakları eksik olanlar, kurallara uymayanlar var. Uysalar biz de seviniriz. Kurallara uymayanlar yüzünden hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Düzenli, disiplinli olunması herkes için iyi olur. Aracımız denetlendi, bir eksik yok" dedi.