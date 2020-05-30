Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının "Karga sekmez" çilesi - Son Dakika

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının "Karga sekmez" çilesi

Her gün yüzlerce hafriyat kamyonunun geçiş güzergahı olarak kullandığı Arnavutköy-Boğazköy yolunda bulunan 300 metrelik rampa, hafriyat kamyonu sürücülerine ecel terleri döktürüyor.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının

Her gün yüzlerce hafriyat kamyonunun geçiş güzergahı olarak kullandığı Arnavutköy- Boğazköy yolunda bulunan 300 metrelik rampa, hafriyat kamyonu sürücülerine ecel terleri döktürüyor. Bolluca Hafriyat Döküm Sahası'na hafriyat taşıyan sürücüler, çıkamayınca rampadan geri geri inmeye çalışıyor. Birçoğunun frenleri boşalan kamyonlar zaman zaman kazaların yaşanmasına sebep oluyor.

RAMPADA VİTES DEĞİŞEMEYİNCE KAMYONLAR GERİ GERİ KAYIYOR

Bolluca Hafriyat Döküm Sahasına gidebilmek için her gün binlerce hafriyat kamyonu İsmet İnönü Caddesi'ndeki Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki rampayı kullanmak zorunda. Üzerlerindeki ağır yüklerle rampayı çıkarken zorlanan hafriyat kamyonu sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yüzlerce kiloluk hafriyat yükü ile rampadan çıkmaya çalışırken çoğu araç rampanın yarısında durmak zorunda kalıyor. Lastikleri ve fren sisteminin yetersiz kaldığını söyleyen sürücüler, rampadan geri geri inmek zorunda kaldıklarını ve bunun da çoğu kez kazalara neden olduğunu söylüyor.

2 yıl önce Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki yerleşim yeri içinden geçen hafriyat kamyonları nedeniyle mahalle sakinleri eylemler düzenlemiş ve kamyonların geçiş güzergahının değiştirilmesini istemişti. 2 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleşim yerinin dışından geçen yeni bir güzergah hazırlanmış ve hafriyat kamyonları, yapılan yeni yolu kullanmaya başlamıştı.

MÜHENDİSLİK HATASI

Yapılan yeni yoldaki bulunan 300 metre uzunluğundaki rampa, hafriyat kamyonları için zorlu bir seyahate neden oldu. Rampada oldukça zorlandıklarını söyleyen sürücüler, rampanın bir an önce düzeltilmesini bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Demirkıran, "Mahallemiz bu yeni yol ile ikiye bölündü. Çocuklarımız, yaşlılarımız, hayvanlarımız mahallenin diğer tarafına geçerken oldukça zorlanıyoruz. Özellikle bu rampada her gün kamyonlar geri geri salıyor ve kazalar yaşanıyor. Daha dün bir kamyon daha rampayı çıkamayınca devrildi" dedi.

Hafriyat kamyonu sürücüsü Mehmet Biçer, "Kışın özellikle bu rampayı çıkamıyoruz. Bu rampada bir mühendislik hatası var. Çünkü yokuşu çıkarken vites değiştirmekte zorlanınca arabalar geri kayıyor" diye konuştu.

"KARGA SEKMEZ RAMPASI"

Hafriyat kamyonu şoförü Murat Doğan ise, "Yağmur yağınca kesinlikle bu rampadan çıkamıyoruz. Bu rampanın en az 5 metre daha aşağı inmeli. Buraya deli rampası yazmışlar, bizler de 'karga sekmez rampası' diyoruz. Takviye yaparak rampayı çıkıyoruz" şeklinde konuştu.


Arnavutköy, Boğazköy, Bolluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının 'Karga sekmez' çilesi - Son Dakika

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