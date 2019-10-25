Arnavutköy'de hafriyat kamyonu iett otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı 8 yaralı
29 dakika önce
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI 8 YARALI.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:54 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI 8 YARALI
Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi Kimlik kontrolüne takılan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi