Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de hafriyat kamyonu iett otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı 8 yaralı
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de hafriyat kamyonu iett otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı 8 yaralı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu iett otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı 8 yaralı

29 dakika önce

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI 8 YARALI.

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI 8 YARALI

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu iett otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı 8 yaralı

İETT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:54 Kaynak: DHA
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