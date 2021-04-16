Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy'de önünde aniden duran hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet sürücüsü, dakikalarca sıkıştığı aracından kurtarılmayı bekledi.

Arnavutköy'de önünde aniden duran hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet sürücüsü, dakikalarca sıkıştığı aracından kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yeren çıkartılan şoför hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 11.30 sularında Arnavutköy - Sazlıbosna yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PJ 8682 plakalı kamyonet sürücüsü Murat Demir, önünde aniden fren yapan 34 YM 2158 plakalı hafriyat kamyonuna duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan Murat Demir dakikalarca kurtulmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonet sürücüsü, ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

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