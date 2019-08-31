Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de hafriyat kamyonu kazası
Son Dakika Güncel Haber

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu kazası

4 saat önce

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu önce bir otomobile sonra da bariyerlere çarparak devrildi.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu kazası, System.String[]


Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu önce bir otomobile sonra da bariyerlere çarparak devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü sıkıştığı araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.
Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Caddesi Boğazköy ışıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kayabaşı'ndan Arnavutköy'e doğru ilerleyen Kadir Ö.'nün kullandığı hafriyat kamyonu, aynı yönde seyreden Ferit Kaplan idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza anında hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan bir başka minibüs ise başka bir otomobille çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü yaralanırken sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri sürücü Kadir Ö.'nün 165 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya karışan hafriyat kamyonundaki moloz yığınları yola savrulurken kaza sonrası Kayabaşı - Arnavutköy yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı normal seyrine döndü.

Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! BJK TV resmen kapatıldı
Egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira ceza kesilecek İmamoğlu'ndan 'İstanbul'a kayyum atanır mı?' sorusuna yanıt: Demokrasi adına endişeleniyorum Erdoğan ile Akşener resepsiyonda ne konuştu? Akşener'in yanındaki isim açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:33:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de hafriyat kamyonu kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]