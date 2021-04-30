ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. 34 AV 677 plakalı hafriyat kamyonu, Arnavutköy yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Devrilen hafriyat kamyonundaki moloz yığınları yol kenarına döküldü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü kendi çabalarıyla kamyondan dışarıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Devrilen hafriyat kamyonu ise kısa süre sonra çekici yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.