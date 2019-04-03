Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Tehlike Saçtı

Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Tehlike Saçtı

11 dakika önce

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu tehlike saçtıİSTANBUL - Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesindeyüklü olan molozlardan çıkan dumanlar,diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Tehlike Saçtı, System.String[]
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu tehlike saçtı

İSTANBUL - Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesindeyüklü olan molozlardan çıkan dumanlar,diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Tehlike saçan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy-Habibler istikametinde trafikte ilerleyen bir hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar tehlike saçtı. Cep telefonu ile kaydedilen o korku dolu anlarda trafiğin yoğun olmasına aldırış etmeyen kamyon sürücüsü, "bu kadarına da pes" dedirtti. Sürücülerin hayatını hiçe sayan o anlar an be an kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

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