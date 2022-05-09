Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı

09.05.2022 20:45
Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon iki katlı binaya çarptı.

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon iki katlı binaya çarptı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.30'da Haraççı Mahallesi'nde, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Ahmet Polat'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FAF 424 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarındaki iki katlı binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun şoförü kazayı yara almadan atlatırken yanındaki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kamyonun çarpmasıyla bina sakinleri büyük korku yaşarken, bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, hasar gören hafriyat kamyonu çekici ile yoldan çekildi.


Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı
Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı
Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı
Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı
Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı
Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı
Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı
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Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı - Son Dakika
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