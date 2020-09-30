Taylan Ergün/ Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyon yola devrildi. Kazada sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 12.00'de Arnavutköy'de meydana geldi. Murat Gürenizlioğlu yönetimindeki 34 RZ 2739 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Bolluca'da bulunan hafriyat döküm sahasına giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerlere çarptıktan sonra yan devrilen hafriyat kamyonu bir süre yolda sürüklendikten sonra durdu. Araç sürücüsü Murat Gürenizlioğlu, kaza sonrası araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin yardımına koştuğu Gürenizlioğlu, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyon sürücüsü Murat Gürenizlioğlu'nun kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Gürenizlioğlu ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası İsmet İnönü Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası trafik ekipleri cadde üzerinde tedbir alırken, yola savrulan molozların kaldırılması için ekipler bekleniyor. Ayrıca kazada devrilen hafriyat kamyonunun bir başka araca çarpmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:41 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon yola devrildi; sürücü yaralandı - Son Dakika